Altas temperaturas modifican tradicional recorrido del Señor de los Milagros en Arequipa

El mayordomo general Alonso del Carpio Paredes señaló que las temperaturas podrían alcanzar entre 26 y 27 grados durante las actividades religiosas.

A pocos días del inicio de las celebraciones en honor al Señor de los Milagros, en la región Arequipa, una situación climatológica ha obligado a modificar el itinerario de la tradicional procesión del Cristo Morado.

Debido a las altas temperaturas, la Hermandad del Señor de los Milagros del templo San Agustín modificó el horario de salida de la imagen, que tradicionalmente estaba programado para el mediodía. Esta vez, la procesión se realizará a las 3 de la tarde.

La información fue corroborada por el mayordomo general de la Hermandad, Alonso del Carpio Paredes, quien indicó que la modificación busca salvaguardar la integridad de los feligreses, debido a que las temperaturas podrían alcanzar los 26 o 27 grados durante la jornada.

ITINERARIO POR EL MES MORADO

La apertura del Mes Morado se realizará con una misa programada para las 8:00 a. m. Asimismo, durante los días posteriores y hasta fin de mes, se celebrarán misas cada dos horas, tanto en horas de la mañana como de la tarde.

Por otro lado, las procesiones están programadas para los días 18, 19, 20, 21 y 28 de octubre, y todas se iniciarán a las 3:00 p. m.