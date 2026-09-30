Presunta extorsión pone en alerta obras para recibir al papa León XIV en Lambayeque

Según la autoridad regional, los sujetos llegaron hasta la zona donde se ejecutan los trabajos y preguntaron por los responsables de la obra.

La región Lambayeque se viene preparando para la visita de un viejo conocido. En noviembre, el papa León XIV arribará a la ciudad que lo acogió durante varios años, cuando se desempeñó como obispo.

Ante ello, se vienen realizando diversos trabajos para recibir al pontífice. Sin embargo, una situación adversa ha afectado uno de los lugares donde se espera acoger la visita pastoral: la delincuencia y la extorsión que afectan al país también se habrían hecho presentes en la zona.

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, denunció que un grupo de aproximadamente diez personas llegó a la Pampa de Pimentel y habría amedrentado a los trabajadores, intentando exigirles el pago de cupos a cambio de permitir la ejecución de los trabajos.

DENUNCIAN PRESUNTA EXTORSIÓN

El gobernador indicó que los trabajadores se vieron sorprendidos tras la llegada de estos sujetos que pretendían cometer actos ilícitos. “Ha habido personas de mal vivir que han querido venir a sorprender a los trabajadores, a querer intimidarlos, que quién está haciendo la obra y por qué están haciendo. Entiendo que, de repente, han querido llegar a algunas cosas ilícitas…”, indicó.

Por otro lado, tras la denuncia, el Ejército y la Policía Nacional instalaron carpas de vigilancia para resguardar la zona donde se vienen realizando los trabajos y brindar seguridad al personal encargado de las labores.