Emiten alerta roja por condiciones favorables para incendios forestales en la sierra y selva

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, desde este miércoles 30 de septiembre al lunes 5 de octubre, se registrarán condiciones atmosféricas que favorecerán la ocurrencia y propagación de incendios forestales de moderada a extrema intensidad en la sierra y selva centro y sur del país.

Ante este panorama, los departamentos de Huancavelica, Ayacucho, Ica, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco y Puno se encuentran bajo alerta roja. El fenómeno estará marcado por la ausencia de precipitaciones, la disminución de la humedad, el incremento de la temperatura diurna, de la radiación ultravioleta y la presencia de ráfagas de viento por la tarde.

Los incendios forestales, definidos como la propagación de fuego no controlado en áreas de vegetación, ocurren con mayor frecuencia entre julio y diciembre en los Andes y la Amazonía debido principalmente a malas prácticas agrícolas, descuidos o negligencias humanas, siendo muy poco comunes las causas naturales como la caída de rayos.

Daños ecológicos y sistema de monitoreo

A nivel global y local, estos siniestros devastan miles de hectáreas, amenazando zonas urbanas, poniendo en riesgo la vida humana y animal, destruyendo medios de vida, reservas naturales y monumentos históricos, además de causar daños profundos al suelo y al agua, y contribuir al calentamiento global por la liberación de gases de efecto invernadero.

Para el seguimiento de estas emergencias, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) recopila y difunde reportes oficiales a nivel nacional. A través de su aplicativo web Geoserfor, la entidad emite información sobre los focos de calor, que representan fuego activo vinculado a quemas agropecuarias y cuyo monitoreo oportuno permite acciones preventivas.