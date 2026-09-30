MIDAGRI: Perú fortalece su sanidad agropecuaria y abre nuevas oportunidades comerciales

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), informó sobre dos importantes avances que contribuyen a fortalecer la competitividad del sector agropecuario: la ratificación de la condición del país como libre de influenza aviar en aves de corral y la apertura de nuevos accesos fitosanitarios al mercado argentino.

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) publicó la autodeclaración presentada por el Perú, mediante la cual se reconoce el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Código Sanitario para los Animales Terrestres, que permite declarar al país libre de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de corral.

Este resultado es producto de las acciones de vigilancia, prevención y control ejecutadas por el SENASA, así como del trabajo articulado con los productores y actores de la cadena avícola. El mantenimiento de esta condición sanitaria requiere continuar fortaleciendo las medidas de bioseguridad y la vigilancia epidemiológica, considerando que la influenza aviar continúa representando un desafío sanitario a nivel internacional.

La sanidad avícola tiene un impacto directo en la economía nacional. El sector representa el 24,3 % del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria, produce alrededor de 1,94 millones de toneladas de carne de ave y moviliza cerca de 850 millones de aves al año.

En materia de comercio exterior, durante 2025 el Perú exportó 102 toneladas de carne de ave con destino a Haití, Gabón y Panamá. Asimismo, durante 2026 se vienen gestionando nuevos mercados para la exportación de carne de ave y cerdo, entre ellos Singapur, Ecuador y Bolivia.

El mantenimiento de esta condición sanitaria permitirá continuar fortaleciendo la confianza de los mercados internacionales y generar mejores condiciones para la expansión de la actividad avícola peruana.

Asimismo, el año pasado tuvimos visitas de inspección de importantes mercados como Singapur y China. A la fecha ya se logró el acceso a productos cárnicos a Singapur y esperamos este año obtener también el acceso al mercado chino.

Nuevas oportunidades en el mercado argentino

En materia de comercio internacional, también se concretaron nuevos accesos para productos agrícolas peruanos al mercado argentino, ampliando las oportunidades de comercialización para productores y exportadores nacionales.

Entre estos nuevos accesos se encuentran el limón Eureka, la castaña, la fibra de alpaca y vicuña, así como la harina de aves y otros subproductos, cuyos requisitos fitosanitarios fueron gestionados y acordados entre las autoridades sanitarias de ambos países.

Argentina representa un mercado de más de 46 millones de habitantes, lo que amplía el potencial de la oferta agrícola peruana y genera nuevas alternativas de comercialización para los productores y exportadores.

Este nuevo escenario comercial genera oportunidades para diversas cadenas productivas. En el caso del limón Eureka, permitirá fortalecer las posibilidades de comercialización de la producción de la costa norte, principalmente de Piura, Lambayeque y Tumbes.

En tanto, la apertura para la castaña representa una nueva alternativa para una actividad de gran importancia económica y social en Madre de Dios, beneficiando a una cadena productiva que involucra a miles de personas.

Asimismo, el Perú continúa trabajando con las autoridades argentinas para concretar nuevos accesos para productos como pitahaya, tulipán y otros productos agropecuarios, con el objetivo de ampliar progresivamente la oferta exportable nacional.

Estos avances evidencian la importancia del trabajo sanitario que desarrolla el SENASA para proteger la producción nacional y, al mismo tiempo, facilitar el acceso de los productos peruanos a nuevos mercados internacionales.

De esta manera, el MIDAGRI y el SENASA continúan fortaleciendo la sanidad agropecuaria, ampliando las oportunidades comerciales y contribuyendo al crecimiento de las cadenas productivas y al desarrollo de los productores del país.