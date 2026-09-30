Niños awajún regresan a sus comunidades tras ser operados y evaluados por diferentes anomalías congénitas en el INSNSB

Un total de 19 niños y adolescentes de comunidades awajún fueron atendidos en diversas especialidades médico quirúrgicas en el Instituto de Salud del Niño San Borja, y al haber culminado su proceso de recuperación, 17 de ellos retornan junto a sus padres, a sus zonas de origen, en el distrito de El Cenepa, región Amazonas.

Los menores fueron evaluados desde el primer día de su llegada al Instituto, estableciendo un tratamiento individualizado para cada caso y programando sus intervenciones de acuerdo a su diagnóstico. Doce de estos niños fueron operados por diferentes patologías y defectos congénitos.

Se intervino casos de linfangioma cervical, tumor frontal, tumoraciones múltiples en cara y cuello, tumor supraclavicular, quiste conducto tirogloso y otros problemas congénitos, operados a través de las especialidades de cabeza y cuello, otorrinolaringología, cirugía plástica, y ginecología y cirugía pediátrica.

Resaltar la rápida recuperación de estos pacientes gracias al cuidado permanente y control post operatorio de un equipo multidisciplinario que los acompañó durante este proceso.

La Dra. Melva Benavides López, directora general del INSNSB, resaltó que estas atenciones han sido posible gracias a un trabajo articulado con el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, instituciones aliadas y el Seguro Integral de Salud (SIS), que permitió garantizar la atención gratuita y bienestar integral de estos menores y sus familias, en el marco del plan “Operación Vida”.

“Han sido días de atención, cuidado y acompañamiento, y a pesar de que en un inicio han tenido que adaptarse lejos de su tierra, ahora se van contentos, sonriendo, lo que nos llena el corazón de alegría”, señaló.

Subrayó que en este tiempo el personal de salud logró una cercanía con estos pacientes y sus familias, quienes además recibieron el apoyo con albergue, alimentación y soporte emocional como parte de la política de atención humanizada que brinda el Instituto.

Este el cuarto grupo que llega al Instituto referido de comunidades nativas. El primero vino luego de la campaña médica que realizó este centro pediátrico en el 2025, en Puerto Galilea, Amazonas. Estos niños son de las comunidades de Pampa Entsa, Tuwag Entsa, Canga, Tutino, Paiza, Achu, Pagata, San Antonio, Caterpiza, y Huampami.

De esta manera, el INSN San Borja centro pediátrico de alta complejidad reafirma su compromiso de acercar la atención pediátrica especializada a todos los niños y adolescentes del país, especialmente a quienes enfrentan barreras geográficas, sociales y culturales para acceder a servicios de alta complejidad.