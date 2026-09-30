MTC impulsa modernización de aeropuertos de Chiclayo, Piura, Trujillo y Cajamarca

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsa la modernización de los aeropuertos regionales del país a través de nuevas inversiones previstas en la infraestructura aeroportuaria concesionada del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia, administrados por Aeropuertos del Perú (AdP).

El MTC, a través de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, modernizará los aeropuertos de Chiclayo, Piura, Trujillo y Cajamarca, con inversiones destinadas a ampliar la capacidad de sus terminales, mejorar los servicios para los pasajeros y atender el crecimiento previsto del transporte aéreo en estas regiones. En conjunto, las intervenciones en Piura, Trujillo y Cajamarca representan aproximada US$ 280 millones.

En Chiclayo, se proyecta una transformación integral del Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones Gonzales, con una inversión de US$ 440 millones. El proyecto contempla una ejecución progresiva y, como primera etapa, intervenciones en accesos e infraestructura complementaria, con una inversión aproximada de US$ 45 millones.

También considera la ampliación del terminal de pasajeros, cuya capacidad será diseñada para responder a la demanda proyectada para los próximos 20 años. Como parte de las acciones previas al inicio de las obras, se vienen gestionando los instrumentos ambientales correspondientes ante el Senace y un convenio interinstitucional con la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

En los aeropuertos de Piura, Trujillo y Cajamarca, las intervenciones permitirán ampliar significativamente la capacidad de atención de los terminales. Entre las obras previstas se encuentran la ampliación de las áreas de check-in y embarque, nuevos counters de atención y mejoras en las plataformas, lo que permitirá atender a un mayor número de pasajeros y brindar mejores condiciones para las operaciones aeroportuarias.

A estas inversiones se suman las previstas para la rehabilitación de las pistas de aterrizaje de Pucallpa e Iquitos, por aproximadamente US$ 266 millones. Estas obras permitirán mejorar las condiciones de la infraestructura del lado aire, prolongar la vida útil de las pistas y fortalecer la seguridad y continuidad de las operaciones aéreas.

Con estas intervenciones, se busca contar progresivamente con aeropuertos regionales más modernos, seguros y con mayor capacidad, que respondan al crecimiento de la demanda y faciliten la conectividad de pasajeros y regiones.