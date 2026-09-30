Ministro José Chang: “Más allá de las diferencias políticas, primero está la educación”

El ministro de educación, José Antonio Chang Escobedo, visitó la institución educativa inicial José Olaya, en el distrito de Independencia, que atiende a 160 infantes y ha sido declarada inhabitable, y se comprometió a priorizarla e incluirla dentro de las 115 escuelas que van a ser construidas o rehabilitadas integralmente en el presente año, en cumplimiento del compromiso adquirido por la presidente de la república, Keiko Fujimori Higuchi.

“El compromiso de la jefa del Estado es mejorar toda la infraestructura educativa y por eso acudí a este colegio a invitación de su directora y del diputado Víctor Piñán [Obras], lo que demuestra que más allá de las diferencias políticas primero debe estar la educación”, afirmó Chang.

El ministro de Educación, acompañado del director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), y de la directora y docentes del colegio, recorrió las instalaciones del plantel que fue desocupado a mediados de junio del año pasado para garantizar la integridad de los niños.

“Estoy contento de ver a profesoras comprometidas que piensan en la capacitación y la evaluación, sobre todo para darle una buena educación a los niños que tienen a su cargo”, dijo el ministro a las docentes del colegio de educación inicial que acompañaron su recorrido.

Enfatizó que su sector hará el esfuerzo para que esta escuela sea incluida dentro del primer grupo de instituciones educativas priorizadas que serán construidas o rehabilitadas integralmente. “Esperemos que pronto tengan su escuela y sigan brindando el servicio educativo de calidad que dan a los niños”, dijo dirigiéndose a las maestras.

Durante el recorrido, el ministro también dialogó con la directora y docentes del colegio de educación inicial sobre las estrategias que aplican para mejorar la educación de niñas y niños; asimismo, reiteró sus felicitaciones por la iniciativa y preocupación que tuvieron para ofrecer a los estudiantes una infraestructura segura y para seguir sus estudios. Finalmente, les pidió confiar en que pronto tendrán buenas noticias.