Fuerte viento causa destrozos en colegio de Juliaca y deja dos personas heridas

Padres de familia y docentes solicitaron la intervención de la UGEL San Román y Defensa Civil para rehabilitar los ambientes y garantizar la seguridad de los escolares.

Un fuerte viento registrado al mediodía de este miércoles provocó momentos de pánico y dejó importantes daños materiales en la institución educativa Santa Rosa de Lima, ubicada en la ciudad de Juliaca.

El fenómeno meteorológico dejó, de manera preliminar, dos personas con lesiones leves. Personal de Serenazgo llegó hasta el colegio para brindar los primeros auxilios y trasladar a los afectados, mientras docentes y padres de familia se organizaron para asegurar las zonas afectadas.

Asimismo, la fuerza con la que se registraron las ráfagas hicieron que el comedor y la cocina quedaran completamente destruidos. Mobiliario, enseres y utensilios terminaron esparcidos entre los restos de las estructuras.

COLAPSO OCURRIÓ MINUTOS ANTES DE SALIDA DE ESTUDIANTES

El incidente estuvo cerca de provocar consecuencias mayores debido a la presencia de estudiantes en el plantel. De acuerdo con el testimonio de uno de los docentes, el colapso se produjo aproximadamente cinco minutos antes de que los escolares salieran de sus aulas para dirigirse al comedor.

La mayoría de los alumnos permanecía todavía dentro de sus salones cuando las estructuras cedieron, situación que habría evitado que más personas resultaran afectadas.

PIDEN INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES

Ante la emergencia, maestros y padres de familia se organizaron para resguardar las zonas afectadas y solicitaron la intervención de la UGEL San Román y de las autoridades de Defensa Civil.

Por otro lado, la comunidad educativa también pidió que las autoridades locales y del sector Educación implementen un plan de contingencia para rehabilitar los ambientes afectados y garantizar la seguridad de los estudiantes