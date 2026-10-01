Cuatro policías son detenidos en Huancayo por presuntos vínculos con la organización “Los Apretadores”

Los agentes intervenidos son investigados por presuntos pagos de entre S/500 y S/6.000 que habrían sido entregados a integrantes de la PNP, según declaraciones recogidas en el caso.

A raíz de estar vinculados por presuntos vínculos con la organización denominada “Los Apretadores”, investigada por supuestos actos de corrupción, cuatro integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron detenidos preliminarmente en Huancayo.

Los intervenidos fueron identificados como el comandante PNP David Ramírez Panta, el ST3 PNP Héctor Lirio Chinchay, de 57 años, el S2 PNP Jean Pawelcyk Aguirre, de 31 años, y el S3 PNP Luis Huaroc Elizarbe. Según la información del caso, los cuatro permanecen detenidos en las instalaciones de la Divincri de Huancayo.

La intervención se realizó en el marco de la denominada “Operación Teo”, ejecutada por efectivos del Grupo Especial contra el Crimen (Grecc) y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada.

INVESTIGAN PRESUNTOS PAGOS A INTEGRANTES DE LA PNP

Entre los elementos recogidos durante las pesquisas figura la declaración de Jesús Laos Pérez, de 32 años, señalado como presunto integrante de la organización. Según la información proporcionada, Laos habría declarado que entregó a policías montos que iban desde S/500 hasta S/6.000.

Asimismo, se contempla mensajes atribuidos al presunto cabecilla de la organización y testimonios de personas vinculadas al caso. Estos elementos deberán ser analizados por el Ministerio Público y el Poder Judicial para determinar si existe responsabilidad individual de los agentes intervenidos.

POLICÍAS SON INVESTIGADOS

Por otro lado, las autoridades también indagan el presunto uso de un arma de fuego perteneciente al agente Luis Huaroc. Paralelamente, las pesquisas apuntan a que la organización habría utilizado la empresa constructora JF y M para captar inversionistas y posteriormente apropiarse de vehículos, entre ellos hasta 34 camionetas, según la información del caso.