Alza del combustible pone en jaque a taxistas: tarifas podrían subir hasta 20% en Arequipa

Los transportistas sostienen que el aumento de los combustibles viene elevando sus costos operativos y podría trasladarse al precio final del servicio de taxi.

Debido al incremento en los precios de los combustibles, el presidente de la Cámara de Empresas de Taxis de Arequipa (CETARA), Adolfo Paco, anunció que las tarifas del servicio de taxi podrían aumentar entre 15% y 20%.

Asimismo, señaló que el precio del diésel es el que más se ha incrementado, llegando a costar hasta 26 soles por galón. En tanto, la gasolina supera los 23 soles y el GLP alcanza los 7.50 soles en algunos establecimientos.

Esta situación viene afectando a los transportistas, quienes evalúan incrementar sus tarifas como una medida para afrontar el aumento de sus costos operativos y mantener la prestación del servicio.

SITUACIÓN QUE AFECTA A NIVEL NACIONAL

Para Adolfo Paco, esta situación pudo haberse prevenido, por lo que cuestionó al Gobierno Central por no aplicar medidas de apoyo de manera equitativa en todas las regiones y modalidades de transporte.

Asimismo, señaló que el incremento en el precio de los combustibles afecta a los transportistas de todo el país y afirmó que los precios registrados son similares en distintas regiones. “El precio alto es el mismo aquí que en Ucayali o en Cusco”, indicó.

MEDIDAS ANTE ESTA SITUACIÓN

Por otro lado, esta situación ha llevado a CETARA a evaluar medidas más drásticas. Si bien los taxistas habían decidido mantener sus tarifas pese al incremento de los costos, el alza de los combustibles los habría obligado a reconsiderar esta decisión. “El Gobierno no solamente puede, sino que debe implementar mecanismos para paliar el incremento”, manifestó.