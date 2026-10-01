MTC garantiza mantenimiento de la carretera Checca–Mazocruz mientras se destraba ejecución de la obra

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) garantizará el mantenimiento continuo de los 73 kilómetros de la carretera Checca–Mazocruz, en la provincia de El Collao, región Puno, mientras se trabaja para superar los procesos judiciales y arbitrales que actualmente impiden iniciar la ejecución del proyecto de mejoramiento de esta importante vía.



Así lo anunció el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, luego de participar hoy en una reunión de trabajo con autoridades de la región Puno y representantes del Poder Legislativo, en la que se evaluó la situación del proyecto y las acciones necesarias para viabilizar su ejecución.



“Nos hemos comprometido a dar un mantenimiento continuo de la carretera Checca–Mazocruz mientras resolvemos el comienzo de la obra. Vamos a trabajar conjuntamente con la población y sus representantes para tratar de resolver este tema judicial”, señaló el titular del MTC.



Como parte de este compromiso, Provías Nacional dispondrá de maquinaria permanente en la zona y habilitará los recursos presupuestales necesarios para atender de manera continua los 73 kilómetros de la vía, preservar la transitabilidad y responder oportunamente las necesidades de la población.



El ministro explicó que el MTC viene desarrollando acciones para sustentar ante las instancias correspondientes la necesidad de continuar con el proyecto, pues la carretera Checca–Mazocruz enfrenta una controversia legal que ha impedido concretar su ejecución. Asimismo, informó que el MTC ha apelado la medida cautelar y espera que, en la audiencia del 9 de octubre, se determine su levantamiento. De ocurrir ello, se podrá establecer el saldo de obra y encaminar una nueva contratación, conforme al marco aplicable a las obras paralizadas



“Esta situación está en manos de instancias que no corresponden al Ejecutivo, pero tenemos la voluntad de avanzar hacia una solución sostenible y definitiva. Queremos trabajar de manera conjunta con las autoridades de Puno y que sepan que este Gobierno está para ayudarlos y no para ignorarlos”, enfatizó.