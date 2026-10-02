Arequipa: incendio forestal alarma a pobladores de Pocsi

Las autoridades aún no determinan la extensión del área afectada ni las causas que originaron el incendio forestal en Pampa Ichuca.

Un incendio forestal se registró este jueves en el sector de Pampa Ichuca, a la altura del anexo de Tuctumpaya, en el distrito de Pocsi, Arequipa. La emergencia movilizó a efectivos de la Policía, autoridades locales y brigadas especializadas para controlar el avance de las llamas.

El fuego fue reportado aproximadamente a las 12:00 horas, tras lo cual agentes policiales se desplazaron hasta la zona para verificar la emergencia y coordinar las primeras acciones de respuesta.

En la atención de la emergencia también participó el alcalde de Pocsi, acompañado de alrededor de seis personas, quienes llegaron hasta el lugar para apoyar en las labores iniciales. Asimismo, se comunicó el hecho al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) para coordinar el despliegue de recursos.

BRIGADAS TRABAJAN PARA CONTROLAR EL AVANCE DEL FUEGO

La alerta movilizó a la Fuerza de Tarea de Incendios Forestales, cuyos integrantes buscaron evitar que el fuego continuara propagándose hacia otras zonas del sector.

Según lo dicho por la Policía, las condiciones del terreno fue un factor que dificulta las labores de control, por lo que los trabajos se seguirán llevando durante el día de hoy.

AÚN NO SE DETERMINA EL ÁREA AFECTADA

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la extensión del área afectada por el incendio forestal registrado en Pampa Ichuca. Asimismo, todavía se desconocen las causas que originaron el incendio.