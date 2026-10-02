Reniec habilita horarios especiales para entregar DNI antes de las elecciones en Huancayo

La oficina de El Tambo atenderá con horario ampliado hasta el domingo 4 de octubre para permitir que los ciudadanos recojan sus documentos antes de acudir a las urnas.

A tan solo días de llevarse a cabo las Elecciones Municipales y Regionales 2026, un total de 20 mil documentos nacionales de identidad (DNI) permanecen en las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de Junín, a la espera de ser recogidos por ciudadanos.

El jefe de la oficina regional del Reniec en Junín, Enrique Fortun De La Cruz, informó que alrededor de 10 mil DNI se encuentran en la sede de Huancayo, mientras que otros 10 mil documentos están distribuidos en las oficinas ubicadas en las demás provincias de la región.

Ante la proximidad de la jornada electoral, el Reniec estableció horarios ampliados de atención para facilitar la entrega de los documentos y de esa forma no tener problemas el día de los comicios.

DNI VENCIDOS PODRÁN SER UTILIZADOS

El funcionario recordó que los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto utilizando su DNI vencido, además del DNI azul y el DNI electrónico. También podrán sufragar los jóvenes que ya cumplieron 18 años y todavía cuentan con el DNI amarillo.

Por otro lado, la oficina del Reniec ubicada en la avenida Mariscal Castilla N.° 1801, en el distrito de El Tambo, la atención será de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. hasta este viernes. El sábado 3 de octubre, el horario será de 6:00 a. m. a 7:45 p. m., mientras que el domingo 4 de octubre se atenderá desde las 6:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.