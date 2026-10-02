Pataz seguirá en estado de emergencia: Gobierno amplía medida por 60 días

Las Fuerzas Armadas continuarán a cargo del control del orden interno, con apoyo de la Policía y bajo la conducción del Comando Unificado Pataz.

Por un periodo de 60 días calendario, el Poder Ejecutivo oficializó la prórroga del estado de emergencia en toda la provincia de Pataz, en La Libertad. La medida entrará en vigencia este 3 de octubre de 2026 y fue establecida mediante el Decreto Supremo N.º 137-2026-PCM.

Asimismo, las Fuerzas Armadas continuarán a cargo del control del orden interno, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y bajo la conducción del Comando Unificado Pataz (CUPAZ).

La declaratoria también contempla la suspensión o restricción de determinados derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales dentro de toda la jurisdicción provincial.

TOQUE DE QUEDA REGIRÁ EN EL DISTRITO DE PATAZ

El Gobierno amplió la inmovilización social obligatoria exclusivamente en el distrito de Pataz, con el toque de queda que se aplicará todos los días desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente.

Durante este horario estarán permitidos los desplazamientos del personal estrictamente necesario para brindar servicios de salud, abastecimiento de medicamentos, agua, saneamiento, vigilancia, energía eléctrica, telecomunicaciones, limpieza, recojo de residuos sólidos y servicios funerarios.

EXCEPCIONES Y FISCALIZACIÓN MINERA

La norma permite además el desplazamiento de personas, a pie o en vehículos particulares, que necesiten recibir atención médica de emergencia debido a un grave riesgo para su vida o salud. Además, el decreto supremo faculta al Ministerio de Energía y Minas a continuar con la fiscalización del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).