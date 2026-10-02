MTC fortalece la conectividad aérea de Piura con el inicio de vuelos de SKY en la ruta Lima - Talara

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsó y participó en la inauguración de las operaciones de SKY Airline Perú en la ruta Lima–Talara–Lima, que iniciará desde el 2 de octubre de 2026. Este nuevo servicio amplía la oferta de vuelos hacia el norte del país y genera mayores alternativas de conexión para los pasajeros.

Durante la ceremonia, la viceministra de Transportes, Gabriela Carrasco; la directora general de Aeronáutica Civil, Paola Marín; y el CEO de SKY Airline Perú, José Raúl Vargas, encabezaron el acto inaugural de esta nueva ruta, que operará con cuatro frecuencias semanales en aeronaves Airbus A320neo, con capacidad para 186 pasajeros.



“La conectividad aérea es fundamental para acercar a las regiones, facilitar el desplazamiento de los ciudadanos y generar nuevas oportunidades para el turismo y el comercio. La incorporación de nuevas operaciones permite ampliar las opciones de viaje, más competencia y contribuir al desarrollo económico del país”, destacó la viceministra Gabriela Carrasco.

La incorporación de SKY Airline permitirá diversificar la oferta aérea en la ruta Lima–Talara, actualmente operada por LATAM. Entre enero y julio de 2026, esta conexión movilizó más de 146 mil pasajeros. Para el cierre del año, se proyecta alcanzar más de 267 mil pasajeros, lo que representa un crecimiento del 2,2 % respecto a 2025, cuando se registraron cerca de 261 mil pasajeros. De este total, se estima que SKY Airline transporte aproximadamente 15,400 pasajeros entre octubre y diciembre, tras el inicio de sus operaciones.



La nueva ruta contribuirá a fortalecer la conexión aérea con Piura, región que registró cerca de 2,7 millones de viajes por turismo interno en 2025, equivalentes al 5,8 % del total nacional. La incorporación de esta operación permitirá ampliar las alternativas de transporte aéreo hacia la región y facilitar la movilidad de pasajeros entre Lima y el norte del país.



El MTC continuará promoviendo el desarrollo del transporte aéreo y la ampliación de la conectividad entre Lima y las regiones, mediante la generación de condiciones que permitan el crecimiento seguro y sostenible del sector, en beneficio de los pasajeros y de la economía nacional.