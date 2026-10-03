Ley seca por ERM 2026 entró en vigor: ¿cuánto duran las restricciones y cuáles son las multas?

Desde las 8 de la mañana de hoy sábado 3 de octubre entró en vigor la denominada ley seca a nivel nacional, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán este domingo 4 de octubre.

La medida, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas de cualquier tipo, estará vigente hasta las 8 de la mañana del lunes 5 de octubre. Los comercios que incumplan esta disposición podrían recibir una multa equivalente al 10 % del sueldo mínimo vital multiplicado por 30 días, además de una pena privativa de la libertad no mayor de seis meses estipulada en la Ley Orgánica de Elecciones.

Asimismo, quienes acudan a los locales de votación en estado de ebriedad podrían ser impedidos de ingresar por la Policía, y los miembros de mesa podrán solicitar que un elector en estas condiciones se retire y regrese cuando hayan pasado los efectos del alcohol.

Perímetro de seguridad y suspensión de actividades

El domingo 4 de octubre, la jornada electoral tendrá un perímetro de restricciones entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., impidiendo que los electores se reúnan a menos de 100 metros de los locales de votación para mantener el orden y despejar el entorno.

En tanto permanezcan abiertas las mesas de sufragio, también estarán suspendidos los espectáculos populares al aire libre o en espacios cerrados, las funciones de teatro, cine y las reuniones públicas de ninguna clase.