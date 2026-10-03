Huancayo activa operativos por ley seca: infractores podrían recibir hasta seis meses de prisión

La medida prohíbe la venta, distribución y expendio de bebidas alcohólicas en bodegas, licorerías, restaurantes, bares, discotecas y otros establecimientos.

Debido a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, desde las 8:00 a. m. de este sábado 3 de octubre hasta las 8:00 a. m. del lunes 5 de octubre regirá la denominada “ley seca”, donde estará prohibida la venta, distribución y expendio de bebidas alcohólicas.

La Municipalidad Provincial de Huancayo anunció el despliegue de operativos de fiscalización en bodegas, licorerías, restaurantes, bares, discotecas y otros establecimientos comerciales para verificar el cumplimiento de la medida.

SANCIONES POR INCUMPLIR

Según el Ministerio Público, quienes incumplan la ley seca podrían recibir una multa no menor de S/3 390, además de una pena privativa de libertad de hasta seis meses y una sanción accesoria de inhabilitación por el mismo periodo.

Por otro lado, la disposición también contempla el cierre de los establecimientos o de los espacios destinados exclusivamente al expendio de bebidas alcohólicas.