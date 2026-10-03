¡Atención Trujillo! Mercado Palermo cerrará dos días por jornada de limpieza

El Saimt dispuso la paralización de las actividades comerciales durante el cierre para facilitar la ejecución de los trabajos dentro del establecimiento.

Debido a las jornadas integrales de limpieza en las instalaciones del Mercado Zonal Palermo, el Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo (Saimt) dispuso su cierre temporal desde las 2:00 p. m. del martes 6 de octubre.

Durante esa tarde se paralizarán completamente las actividades comerciales y se cerrarán todas las puertas del establecimiento. Los trabajos continuarán el miércoles 7 de octubre, jornada en la que el mercado permanecerá cerrado para completar las labores de limpieza, baldeo y fumigación.

MERCADO PERMANECERÁ CERRADO

Los trabajos de limpieza comenzarán desde la tarde del martes 6 de octubre y se extenderán durante el miércoles 7. En ese periodo se realizarán labores de baldeo y fumigación con el objetivo de mejorar las condiciones de higiene y salubridad del centro de abastos.

La Municipalidad Provincial de Trujillo señaló que el cierre temporal busca aprovechar la paralización de actividades para ejecutar las labores de mantenimiento necesarias dentro del establecimiento.

OBSERVACIONES DE SEGURIDAD

Por otro lado, el cierre también permitirá que los conductores de los puestos atiendan las observaciones formuladas por la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres. Entre las medidas pendientes se encuentra la liberación de áreas comunes y pasadizos, con el propósito de mantener despejadas las zonas de circulación.