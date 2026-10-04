Amenazaron con hacer justicia popular: Retienen a cuatro acusados de robo en Juliaca

La turba amenazó con aplicar justicia popular y obligó a los retenidos a caminar descalzos y arrodillarse mientras reclamaban por el supuesto robo.

Cientos de pobladores retuvieron a cuatro sujetos señalados como presuntos integrantes del Grupo Terna de la Policía Nacional, en la salida a Lampa en la ciudad de Juliaca. Los intervenidos fueron acusados por los vecinos de ingresar a una vivienda para robar y maniatar a los propietarios, entre ellos varios menores de edad.

Según los testigos, el hecho provocó la reacción inmediata de los pobladores, quienes lograron capturar a cuatro de los presuntos implicados. Otros sujetos que también habrían participado en el hecho consiguieron escapar y hasta el momento se desconoce su paradero.

AMENAZARON CON APLICAR JUSTICIA POPULAR

Los cuatro retenidos fueron obligados por la turba a caminar descalzos por diferentes calles de la zona. Incluso, algunos de ellos fueron obligados a arrodillarse en plena vía pública, mientras los pobladores reclamaban por el supuesto robo ocurrido en el inmueble.

Asimismo, agentes de la Unidad de Servicios Especiales (USE) llegaron hasta el lugar para controlar a la multitud y resguardar a los intervenidos hasta escoltarlos mientras intentaban retirarlos de la zona.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES

Finalmente, los cuatro sujetos fueron trasladados a una dependencia policial, donde se iniciarán las investigaciones para determinar su identidad y establecer si tienen responsabilidad en el presunto robo. Hasta la zona también llegó el fiscal de turno para participar en las diligencias correspondientes.