Minsa recomienda vacunarse contra sarampión e influencia ante eventos masivos de octubre y noviembre

Ante los diversos eventos masivos programados para octubre y noviembre de 2026, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), exhortó a la población a verificar y completar su esquema de vacunación, con énfasis en la inmunización contra el sarampión y la influenza.

Mediante el Aviso Epidemiológico AVE–CDC N.° 002-2026, la entidad recomendó reforzar las medidas de prevención de cara a las Elecciones Regionales y Municipales, las procesiones del Señor de los Milagros y la visita del papa León XIV, con el propósito de mitigar el riesgo de transmisión y diseminación de enfermedades infecciosas en el país.

Recomendaciones para asistentes a concentraciones

El CDC indicó que los ciudadanos deben abstenerse de acudir a aglomeraciones si manifiestan síntomas respiratorios, fiebre o erupción cutánea, y estableció que quienes decidan asistir utilicen una mascarilla quirúrgica de manera permanente.

Asimismo, se aconseja el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar con el antebrazo o un pañuelo desechable, consumir agua segura, alimentos conservados en condiciones higiénicas, mantener la hidratación y evitar la exposición solar en horas de calor intenso.

¿Qué hacer si presentas algunos síntomas?

En caso de presentar fiebre, erupción, problemas respiratorios o diarrea persistente tras participar en los actos, los ciudadanos deben acudir de inmediato a un establecimiento de salud y reportar su asistencia a dichos eventos para facilitar la identificación de posibles cadenas de contagio.