Cusco: incendio forestal en Urubamba deja un muerto y dos personas heridas

Un helicóptero fue utilizado para sobrevolar el área y evaluar la magnitud del incendio, mientras se solicitó apoyo a Indeci, el Ejército y el Gobierno Regional.

El incendio forestal registrado en el sector de Yanahuara, en la provincia de Urubamba, continúa activo y ya habría afectado alrededor de 30 hectáreas de bosques y arbustos, que vienen siendo consumidos por las llamas.

El acceso a la parte alta del Baño Sagrado de los Incas, zona donde se concentra la emergencia, se ha visto seriamente dificultado debido a las condiciones del terreno. Ante ello, incluso se ha requerido el uso de un helicóptero para sobrevolar el área y evaluar la magnitud del incendio.

SE SOLICITÓ APOYO

Asimismo, ante la emergencia, se ha solicitado apoyo al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), al Ejército y al Gobierno Regional para reforzar las labores de control y mitigar los daños ocasionados por el incendio forestal.

Por otro lado, se reportó la muerte de un ciudadano de 83 años, quien presuntamente habría iniciado el incendio. Además, varias personas resultaron heridas con quemaduras y vienen recibiendo atención médica en un centro de salud de la zona.