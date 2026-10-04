Así luce el local de votación del Papa León XIV en Chiclayo

El padrón oficial de la ONPE ubica al pontífice en el aula 104 del Colegio Santo Tomás de Aquino, generando gran expectativa.

Durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Colegio Santo Tomás de Aquino, ubicado en la ciudad de Chiclayo, se convirtió en el centro de atención debido a que alberga la mesa de sufragio número 032941, asignada oficialmente al papa León XIV.

Desde tempranas horas de la mañana, diversos medios de comunicación y ciudadanos llegaron a las instalaciones del recinto educativo para registrar los pormenores del proceso electoral en este punto específico de la región Lambayeque.

​El establecimiento educativo, situado en el segundo piso del pabellón 100 en el aula 104, registró alta afluencia. Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta el local donde se desarrollaba el proceso con normalidad.

Residencia en el Vaticano y normas electorales

​La inasistencia del pontífice al centro de votación estaba prevista debido a su residencia actual en el Vaticano, donde desempeña funciones eclesiásticas. Al encontrarse fuera del territorio nacional y radicar en la Sede Pontificia, no se hizo presente en su mesa de votación en la ciudad donde ejerció como obispo y dejó una recordada labor pastoral.

Cabe resaltar, que las normativas electorales establecen que, al superar los 70 años de edad, el sufragio para los ciudadanos resulta de carácter facultativo, por lo que su ausencia no genera ninguna infracción de índole electoral.