Contraloría verifica incidencias durante jornada electoral

Alrededor de la 1 p. m., la Contraloría informó que viene tomando acciones de control ante las incidencias registradas durante la jornada electoral. Entre los puntos verificados se encuentran las demoras en la instalación de mesas de sufragio y las acreditaciones del personal de la ONPE.

Según el vicecontralor Janes Rodríguez López, la Contraloría también participó en el despliegue del material electoral, proceso que se realizó a nivel nacional desde el último viernes, con el objetivo de contribuir al normal desarrollo de los comicios.

Rodríguez López señaló que la entidad viene verificando que las mesas de sufragio sean aperturadas de manera oportuna en los distintos locales de votación. En caso se detecten retrasos o inconvenientes, estos son comunicados a la ONPE para que se adopten las medidas correspondientes.

Asimismo, la Contraloría mantiene el seguimiento de las incidencias registradas durante el proceso electoral y realiza acciones de control para verificar que las instituciones involucradas cumplan con sus funciones y que la jornada se desarrolle con normalidad.

Supervisión durante las elecciones

El despliegue de la Contraloría comprende la verificación de distintos aspectos del proceso electoral, desde la distribución del material hasta la instalación de las mesas y la participación del personal acreditado. La información recogida permite advertir oportunamente cualquier inconveniente ante las autoridades electorales.