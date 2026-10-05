¡Ejemplo de ciudadanía! Mamá Teo llega a votar en Huancayo pese a no estar obligada

La adulta mayor acudió al colegio Santa Isabel acompañada de uno de sus hijos y vistió su tradicional mandil y sombrero huanca para participar en la jornada electoral.

Teodora Ureta Julcarima, conocida cariñosamente como Mamá Teo, contó con orgullo que acudió este domingo al colegio Santa Isabel, en Huancayo, para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La adulta mayor llegó caminando hasta su local de votación, vistiendo su tradicional mandil y sombrero huanca, y acompañada por uno de sus hijos. Aunque por su edad ya no está obligada a sufragar, decidió acudir voluntariamente para cumplir con su deber ciudadano

LLEGÓ ACOMPAÑADA DE SUS HIJOS

Teodora Ureta es madre de 10 hijos, abuela de 25 nietos y tiene 10 bisnietos. Su familia acompañó su decisión de acudir a las urnas y respaldó su participación en esta jornada electoral.

“Yo ya vote”, con esta peculiar frase, la vecina del barrio de Ocopilla también expresó su felicidad y mostró su expectativa de que las nuevas autoridades regionales y municipales trabajen en obras que atiendan las principales necesidades de su sector y beneficien a las familias de la zona.

PERSONAL ELECTORAL FACILITÓ SU INGRESO

La ODPE Huancayo trasladó el material necesario hasta el primer piso del colegio Santa Isabel, con el objetivo de que Mamá Teo pudiera emitir su voto de manera más accesible y sin tener que realizar mayores desplazamientos dentro del local.

Por otro lado, Mary López, jefa de la ODPE Huancayo, destacó la decisión de la adulta mayor de participar en las elecciones pese a que, por su edad, su voto es facultativo.