¡Apagón en plena jornada electoral! Sitabamba queda sin luz durante conteo de votos

La interrupción del servicio eléctrico se produjo luego de la jornada de votación, cuando se desarrollaban las labores posteriores en el distrito.

Mientras se realizaba el conteo de votos tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026, un inesperado corte de energía eléctrica se registró en el distrito de Sitabamba, en la provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad.

El apagón se habría producido debido a una intensa lluvia acompañada de truenos que se registró en la zona. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades correspondientes.

MÁS DE 3 MIL ELECTORES ASISTIERON A URNA

Por otro lado, de acuerdo con información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Sitabamba cuenta con 3,141 electores habilitados para participar en la jornada electoral.

El corte de energía se produjo cuando se desarrollaban las labores posteriores a la votación, por lo que se espera información oficial sobre el tiempo que duró la interrupción y si esta generó alguna afectación en el proceso de conteo de votos.