Dos accidentes de tránsito dejan tres muertos y 15 heridos en La Libertad

Las emergencias movilizaron a bomberos, personal del SAMU, agentes policiales y serenazgo para atender a los afectados y trasladarlos a centros de salud.

Las carreteras de La Libertad volvieron a ser escenario de tragedias. Dos accidentes de tránsito registrados el último sábado, en las provincias de Pataz y Trujillo, dejaron un saldo de tres personas fallecidas y otras 15 heridas.

El primer accidente ocurrió en la carretera que conduce hacia la comunidad de La Victoria, en el sector Pampa Grande, jurisdicción de Tayabamba, provincia de Pataz. Una camioneta se despistó y terminó rodando aproximadamente 300 metros por una pendiente hasta quedar a un lado de la vía.

TRES MUERTOS TRAS DESPITE EN PATAZ

El violento impacto dejó el vehículo completamente destrozado. Tres de sus ocupantes perdieron la vida, mientras que un cuarto pasajero resultó herido. Las víctimas mortales fueron identificadas como T.A.W.S., de 20 años, y M.I.E.Y., de 15 años. El tercer fallecido permanecía como NN al cierre de la información.

El único sobreviviente fue trasladado al Hospital Provincial de Tayabamba y fue identificado como G.V.B.R., de 18 años.

14 HERIDOS EN HUANCHACO

Durante la noche, otro accidente se registró a pocos metros del óvalo El Milagro, en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo. Un automóvil y una miniván que se dirigía hacia el Valle Chicama chocaron frontalmente.

El impacto dejó 14 personas heridas, entre ellas dos menores de edad, de acuerdo con el reporte de la Gerencia Regional de Salud. La emergencia movilizó a personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), serenazgo de Huanchaco, bomberos voluntarios y agentes de la Policía Nacional.