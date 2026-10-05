Senamhi en alerta por frío nocturno en ocho regiones: temperaturas caerán hasta los -16 °C

El frío nocturno se intensificará desde este lunes 5 de octubre en ocho departamentos del Perú. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso por el descenso de la temperatura en zonas de la sierra centro y sur, fenómeno que se prolongará hasta el miércoles 7 y que alcanzará una intensidad de moderada a extrema en las localidades ubicadas a mayor altitud.

Temperaturas podrían descender hasta los -16 °C

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, en sectores de la sierra centro ubicados por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar se esperan temperaturas mínimas de entre 0 °C y -6 °C. Sin embargo, el escenario será más severo en la sierra sur: en localidades situadas sobre los 4.000 metros de altitud, los termómetros podrían registrar valores cercanos a los -16 °C durante las noches y madrugadas.

El aviso meteorológico comprende a Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Pasco y Puno. Entre las provincias consideradas figuran Abancay, Andahuaylas, Caylloma, Huamanga, Cusco, Espinar, Huancavelica, Huancayo, Jauja, Pasco, Azángaro, San Román y Puno, además de numerosas localidades de las zonas altoandinas de estos departamentos.

Ráfagas de viento y recomendaciones ante el frío

El Senamhi indicó que el descenso de la temperatura nocturna estará acompañado por escasa nubosidad y ráfagas de viento cercanas a los 50 km/h. A ello se sumará un incremento de las temperaturas durante el día, generando marcadas variaciones térmicas que podrían sentirse especialmente en las poblaciones ubicadas en las zonas de mayor altitud.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó utilizar ropa de abrigo, guantes y gorros, además de proteger la cabeza, el rostro y la boca para evitar la exposición directa al aire frío. La institución pidió prestar especial atención a niños y adultos mayores y acudir al establecimiento de salud más cercano ante la aparición de una infección respiratoria. Asimismo, aconsejó consumir bebidas calientes y mantener alimentos y agua potable almacenados en lugares seguros durante la vigencia del aviso meteorológico.