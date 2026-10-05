Arequipa: candidato único pierde por segunda vez frente a votos en blanco y nulos

En el distrito de Lari, provincia de Caylloma, Arequipa, el candidato único de Somos Perú, Rómulo Suyco Panda, volvió a quedar por debajo de los votos en blanco y nulos durante las elecciones.

De acuerdo con los resultados oficiales de la ONPE al 100% del conteo, Suyco Panda obtuvo 188 votos, mientras que 407 ciudadanos votaron en blanco y otros 81 votos fueron considerados nulos.

De esta manera, los votos en blanco y nulos alcanzaron en conjunto 488 votos, superando ampliamente la cantidad obtenida por el único candidato que participó en la contienda electoral del distrito.

Este resultado representa un nuevo escenario en el que un candidato único queda por debajo de los votos que no respaldan directamente su candidatura, una situación que vuelve a generar atención sobre la participación electoral y las preferencias expresadas por los ciudadanos mediante el voto en blanco y nulo.