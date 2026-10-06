Accidente en dunas de Nazca: Indecopi sanciona a empresa con más de S/2.5 millones

Según la investigación, el vehículo era conducido por una persona que no contaba con la licencia exigida ni había acreditado las condiciones necesarias para realizar este tipo de actividad.

Debido a las condiciones en las que operaba uno de sus vehículos involucrados en un accidente ocurrido en julio de 2025, en las dunas de Usaka, Nazca, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó en primera instancia a la empresa Edunastour Nasca E.I.R.L.

La entidad impuso una multa de 455 UIT, equivalente a S/2 millones 502 mil 500, a la empresa por las infracciones determinadas durante el procedimiento. El accidente dejó como saldo una persona fallecida y otras cuatro heridas.

Asimismo, el vehículo era conducido por una persona que no contaba con la licencia correspondiente ni había acreditado las condiciones necesarias para desarrollar este tipo de actividad.

ACCIDENTE DEJÓ UN FALLECIDO

El accidente ocurrió el 1 de julio de 2025, cuando uno de los vehículos de la empresa se desplazaba por las dunas de Usaka, en la provincia de Nasca. Tras el hecho, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias y posibles responsabilidades.

Indecopi concluyó que la empresa incurrió en responsabilidad por las condiciones en las que se desarrollaba el servicio. Entre los aspectos considerados estuvo que el conductor no contaba con la licencia exigida ni había demostrado contar con las capacidades necesarias para realizar esta actividad.

GERENTE TAMBIÉN RECIBIÓ SANCIÓN

Por otro lado, la resolución también alcanzó al gerente de Edunastours Nasca, César Eduardo Asto Llamocca, quien no habria verificado adecuadamente la capacidad técnica del personal recibiendo una sanción de 5 UIT por incurrir en culpa inexcusable.