Choque frontal entre dos buses deja tres muertos y varios heridos en Moquegua

La Policía y el Ministerio Público realizan las diligencias para determinar las causas y responsabilidades por el accidente de tránsito.

Un violento accidente de tránsito dejó tres personas fallecidas y varios heridos durante la madrugada en la carretera Binacional, a la altura del kilómetro 92, en el sector de Carumas, jurisdicción de Torata, en Moquegua.

El hecho se registró aproximadamente a la 1:40 de la madrugada y fue atendido inicialmente por agentes de la Policía de Carreteras. Los vehículos involucrados pertenecían a las empresas de transporte Grizman y Mayta, cuyos pasajeros se dirigían en sentidos opuestos por esta importante vía que conecta el sur del país.

Según información de la Policía, tres personas perdieron la vida producto del fuerte impacto, mientras que varios pasajeros resultaron heridos. Algunos de ellos tuvieron que ser trasladados en vehículos particulares hasta el hospital de Moquegua para recibir atención médica.

BUSES TERMINARON FUERA DE LA VÍA

Uno de los vehículos involucrados fue un ómnibus Marcopolo de color azul, con placa V7B-954, perteneciente a la empresa Grizman y conducido por Álvaro Choquehuanca Incacoña, de 42 años. El otro bus era un Volvo de color verde, matrícula B4S-966, de la empresa Mayta, que era manejado por Jhonny Quispe Ccalli, de 50 años.

Según la investigación preliminar, el bus de Grizman circulaba en dirección de norte a sur, desde Puno hacia Tacna, mientras que la unidad de Mayta avanzaba en sentido contrario, desde Tacna hacia Desaguadero y Puno.

INVESTIGAN CAUSAS DEL ACCIDENTE

Por otro lado, personal de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) de Moquegua, representantes del Ministerio Público y otras autoridades continúan con las diligencias correspondientes.