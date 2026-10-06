Inodoros chinos tendrán un pago adicional para ingresar al Perú: Indecopi revela las razones

La industria peruana de productos sanitarios obtuvo una nueva medida de protección frente al avance de las importaciones provenientes de China. El Indecopi decidió imponer derechos antidumping definitivos a los inodoros de cerámica tipo “one piece” de origen chino, tras determinar que estos productos ingresaron al mercado peruano a precios significativamente menores y ocasionaron un daño importante a los fabricantes nacionales.

Importaciones de inodoros chinos crecieron con fuerza

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 244-2026/CDB-INDECOPI y tendrá una vigencia de cinco años. La investigación, iniciada en abril de 2025 a pedido de VSI Industrial S.A.C. (Vainsa), encontró que las importaciones de inodoros chinos aumentaron 56,9% entre 2021 y 2024. El salto más pronunciado ocurrió en 2024, cuando el volumen importado creció 75,9% respecto al año anterior y alcanzó su nivel más alto del periodo evaluado.

El precio fue uno de los factores determinantes para la decisión. Según Indecopi, durante todo el periodo investigado los inodoros procedentes de China ingresaron al Perú con precios nacionalizados inferiores a los productos locales. La diferencia promedio bordeó el 40% y llegó hasta 49,8% en 2023. Incluso, el organismo determinó que los productos importados llegaron a comercializarse por debajo de los costos de producción de la industria nacional, presionando los precios del mercado.

Producción y ventas de fabricantes peruanos retrocedieron

El impacto también quedó reflejado en los indicadores de las empresas peruanas. Entre 2021 y 2024, la producción nacional analizada disminuyó 11,7%, mientras que las ventas internas retrocedieron 17,6%. A ello se sumó una caída de 12,6 puntos porcentuales en la participación de mercado, una reducción de 22,9% en productividad y un deterioro de 11,6 puntos porcentuales en el margen de beneficios. Para Indecopi, existió una relación directa entre las importaciones objeto de dumping y el daño registrado por fabricantes como Vainsa y Trébol.

Con la medida, los importadores deberán asumir un monto adicional por cada unidad proveniente de China. Los derechos establecidos son de US$5,7 por unidad para Romance, US$14,3 para Farns y US$12,7 para Yatao; mientras que las demás compañías que no participaron o no cooperaron con la investigación estarán sujetas a un derecho residual. La disposición, sin embargo, no incluye a los inodoros inteligentes ni a aquellos destinados a embarcaciones y vehículos recreativos, debido a sus características y funcionalidades diferentes a las de los productos convencionales fabricados en el Perú.