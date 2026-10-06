Leptospirosis golpea Piura: Reportan 2 682 casos y 8 fallecidos

Los adolescentes presentan la mayor incidencia de la enfermedad en Piura, mientras que 506 de los casos reportados ya fueron confirmados.

La región Piura registra 2 682 casos de leptospirosis y ocho defunciones, según el reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), ubicándose en el segundo lugar a nivel nacional, solo por debajo de Loreto que acumula 3 238 casos.

El médico Julio Barrena señaló que el 78.4 % de los contagios se concentra en cuatro localidades: Sullana, con 811 casos; Tambogrande, con 639; Morropón, con 358; y Chulucanas, con 294. Del total reportado en la región, 506 casos ya fueron confirmados.

Aunque los adultos concentran la mayor cantidad de contagios, con el 30.9 % de los casos, los adolescentes presentan la mayor incidencia de la enfermedad, con 173.6 casos por cada 100 mil habitantes

LLUVIAS E INUNDACIONES FAVORECERÍAN CONTAGIOS

Barrena explicó que la leptospirosis puede transmitirse cuando las personas entran en contacto con ambientes contaminados por la bacteria Leptospira. Entre las principales vías se encuentran el contacto con agua contaminada con orina de animales infectados, así como suelo, barro, alimentos y otros espacios húmedos contaminados.

Asimismo, advirtió que este riesgo puede aumentar después de lluvias intensas, inundaciones y acumulación de agua. “Esto adquiere especial importancia después de lluvias intensas, inundaciones y acumulación de agua como podría intensificarse ante la posible presencia del Fenómeno El Niño”, señaló.

SULLANA Y TAMBOGRANDE CON MAYOR CANTIDAD DE CASOS

Por otro lado, Sullana y Tambogrande son las localidades que concentran la mayor cantidad de contagios en Piura, seguidas por Morropón y Chulucanas. En conjunto, estos cuatro sectores reúnen más de tres cuartas partes de los casos registrados en la región.