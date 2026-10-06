¡Atención! Senamhi emite nueva alerta roja por altas temperaturas: regiones soportarán hasta 35 °C

El calor continuará golpeando distintas regiones del Perú. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una nueva alerta roja por incremento de la temperatura diurna, que estará vigente entre el martes 6 y el viernes 9 de octubre y alcanzará a zonas de la costa y sierra del país, donde los termómetros podrían registrar valores de hasta 35 grados centígrados.

Alerta roja del Senamhi alcanza a 20 regiones

Según el organismo, el incremento de las temperaturas será de moderada a extrema intensidad en la costa y de moderada a fuerte en la sierra. La alerta comprende Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes. Además, se espera escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV).

El Senamhi también advirtió sobre la presencia de ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. Asimismo, no se descarta la ocurrencia de lluvias dispersas en sectores de la costa norte. Estas condiciones se presentan en plena primavera y coinciden con la presencia del Fenómeno El Niño frente al litoral peruano.

¿Dónde se registrarán temperaturas de hasta 35 °C?

Para este martes 6 de octubre, el pronóstico establece máximas de entre 25 °C y 34 °C en la costa norte, mientras que la costa central registraría entre 24 °C y 30 °C y la costa sur entre 21 °C y 24 °C. En la sierra norte, los valores podrían alcanzar los 33 °C. Para el miércoles 7, las condiciones serán similares, con temperaturas de hasta 34 °C en el norte del país.

El escenario más intenso se presentaría entre el jueves 8 y viernes 9 de octubre, cuando la costa norte podría alcanzar temperaturas máximas de 35 °C. En esos días, la costa central registraría valores de entre 23 °C y 29 °C, mientras que en la costa sur oscilarían entre 21 °C y 24 °C. Ante este panorama de altas temperaturas y elevada radiación UV, las autoridades exhortaron a la población de las regiones comprendidas en la alerta a adoptar las medidas de prevención correspondientes.