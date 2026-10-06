Corredor Humanitario Marítimo: MTC recibe en Paita 20 puentes modulares para reforzar conectividad del norte ante el FEN

Como parte del compromiso del Gobierno de garantizar la conectividad del norte del país ante posibles afectaciones ocasionadas por el Fenómeno El Niño, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, recibió hoy en el Terminal Portuario de Paita, en Piura, un lote de 20 puentes modulares, distribuidos en 15 contenedores, que serán instalados en las regiones del norte donde sean requeridos.



En la actividad participaron el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini Casal; el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz; y el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, quienes acompañaron la recepción de las estructuras y destacaron la importancia de contar con una alternativa logística para atender oportunamente las necesidades de conectividad que puedan presentarse en el norte del país.



Las estructuras fueron trasladadas el domingo pasado a través del Corredor Humanitario Marítimo Callao–Paita, en una operación articulada por el MTC, en coordinación con la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, presidida por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. La operación contó con la participación de DP World y la empresa naviera Hapag-Lloyd.



El traslado por vía terrestre habría requerido ocho viajes por cada puente modular, lo que representaba 160 viajes para movilizar las 20 estructuras. En cambio, la vía marítima permitió embarcar todo el lote en un solo zarpe y reducir los tiempos de traslado. Además, los operadores privados asumieron los costos correspondientes al almacenamiento, uso de terminal y transporte marítimo, por lo que esta operación no generará costos para el Estado.



Este primer envío a través del Corredor Humanitario Marítimo Callao–Paita permitirá contar con una alternativa logística para movilizar infraestructura y bienes esenciales hacia las zonas que requieran atención. La ruta también podrá ser utilizada para trasladar alimentos, medicinas y otros bienes esenciales ante una eventual interrupción de las vías terrestres del norte del país.