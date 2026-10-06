Puno: alcalde de Conima se definirá por sorteo tras empate de candidatos

Los candidatos Salomino Mamani Quispe, de País para Todos, y Rubén Quispe Capajaña, de Somos Perú, alcanzaron 671 votos cada uno, por lo que ninguno logró imponerse en las urnas.

La elección del próximo alcalde del distrito de Conima, en la provincia de Moho, región Puno, quedó en suspenso luego de que dos candidatos obtuvieran la misma cantidad de votos en los comicios realizados el último domingo.

Los candidatos Salomino Mamani Quispe, de País para Todos, y Rubén Quispe Capajaña, de Somos Perú, alcanzaron 671 votos cada uno, por lo que ninguno logró imponerse en las urnas.

Ante el empate, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancané informó que la elección no será definida mediante un nuevo conteo de votos, sino a través de una audiencia pública.

Durante esta audiencia se realizará un sorteo para determinar al ganador, procedimiento contemplado por la normativa electoral para los casos en los que dos candidatos obtienen la misma cantidad de votos.

AÚN NO HAY FECHA

Hasta el cierre de esta información, el JEE de Huancané aún no había establecido la fecha ni la hora de la audiencia. Mientras tanto, los pobladores de Conima permanecen a la espera de conocer quién asumirá la conducción de la municipalidad distrital.