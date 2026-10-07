Asalto frustrado termina en tragedia: Presunto delincuente muere en balacera en Chiclayo

El herido fue estabilizado y trasladado a un establecimiento de salud, pero falleció durante la madrugada debido a una fuerte hemorragia.

En la avenida Bolognesi alrededor de las 10 de la noche, un presunto delincuente murió luego de recibir varios impactos de bala durante un supuesto intento de asalto contra un agente de la Policía Nacional en Chiclayo.

El fallecido fue identificado como Irvin Stefano Figueroa Vargas, de 26 años, quien habría participado junto a otro sujeto en el intento de robo de las pertenencias de un efectivo policial que transitaba por la zona.

MURIÓ TRAS SUFRIR HEMORRAGIA

Los agentes de la Subunidad de Búsqueda y Rescate de la Unidad de Emergencia estabilizaron al herido antes de trasladarlo al establecimiento de salud. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, durante la madrugada los especialistas no pudieron controlar la hemorragia y Figueroa Vargas terminó falleciendo.

El deceso fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue para la realización de la necropsia correspondiente. Mientras tanto, los detectives de la División de Investigación Criminal (Divincri) iniciaron las diligencias para determinar con precisión cómo ocurrió el enfrentamiento.

REGISTRABA ANTECEDENTES POLICIALES

Por otro lado, se conoció que Figueroa Vargas registraba antecedentes policiales desde el año 2024 hasta septiembre del presente año. Entre las intervenciones figura una ocurrida en el pueblo joven Simón Bolívar, donde habría sido encontrado en posesión de varios envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC).