MTC articula esfuerzos para acelerar la culminación de trabajos en la Vía de Evitamiento de Chiclayo

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) revisó con representantes de la concesionaria Covisol las acciones necesarias para acelerar la culminación de los trabajos en el tramo norte de la Vía de Evitamiento de Chiclayo, en Lambayeque, ante la visita del Papa León XIV.



Durante la reunión, encabezada por el ministro José Tangherlini Casal, con la participación de la viceministra de Transportes, Gabriela Carrasco Carrasco, se evaluó la posibilidad de adelantar los trabajos previstos para noviembre. Los representantes de la concesionaria señalaron que revisarán los plazos de ejecución y de entrega del equipamiento para determinar qué actividades pueden concluir antes de lo programado.



En el encuentro también se revisaron los estudios de ingeniería aprobados para el tramo sur, así como las modificaciones del proyecto y las obras complementarias previstas.



Los participantes destacaron el trabajo de la mesa de articulación con el Gobierno Regional de Lambayeque y las entidades vinculadas al proyecto. El ministro solicitó mantener el seguimiento a los plazos y al equipamiento para avanzar en las intervenciones de la Vía de Evitamiento de Chiclayo.



Durante la reunión también se informó que la Vía de Evitamiento de Paiján, en La Libertad, alcanzó el 100 % de ejecución. Los representantes de Covisol señalaron que culminaron los trabajos en esta infraestructura de siete kilómetros, que permitirá la circulación vehicular sin atravesar el poblado de Paiján.