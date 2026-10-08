Despiste de tráiler deja dos muertos en La Libertad: intensa llovizna habría causado siniestro

El despiste de un tráiler, que trasladaba un cargador frontal, provocó la muerte del chofer y del copiloto en la carretera Panamericana Norte, sector Río Hondo, provincia de Virú, región La Libertad.

Según testigos, el suceso se registró la tarde de ayer; el conductor de la unidad perdió el control de un momento a otro. Las víctimas fueron identificadas como Armando B. (40) y Jhovannu J. (27).

PERITOS EN ACCIDENTES

Trascendió que la intensa llovizna registrada desde anoche en diversos sectores de la provincia de Virú habría mojado demasiado la autopista, lo que provocó que el tráiler patine sobre el asfalto.

Sin embargo, serán los peritos en accidentes de tránsito de la Policía Nacional quienes determinen las causas del suceso. Hasta el momento se desconoce la procedencia de los occisos, informa Andina.