Tres policías y un civil son enviados a prisión preventiva por presunto robo de S/10 mil

El Ministerio Público sostiene que los cuatro investigados habrían sustraído S/10 mil de una habitación del inmueble ubicado en la urbanización Santa Adriana.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román dictó nueve meses de prisión preventiva contra los agentes policiales Jhon Bernal, Giancarlo Bobadilla y Micheel Calisaya, además del civil Cristian Mamani, investigados por el presunto delito de robo agravado en agravio de Jorge M. Z.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, los hechos se registraron el 3 de octubre de 2026, alrededor de las 3:30 de la tarde, cuando los investigados habrían llegado hasta el domicilio del agraviado, ubicado en la urbanización Santa Adriana de Juliaca, a bordo de dos vehículos y utilizando prendas y chalecos policiales para simular una intervención.

Según la investigación fiscal, los sujetos habrían ingresado por la fuerza al inmueble sin contar con una orden judicial y, utilizando armas de fuego, habrían amenazado al agraviado y a su hijo. Posteriormente, Jorge M. Z. habría sido llevado hasta los pisos superiores de la vivienda, donde le exigieron una mochila y dinero bajo amenazas.

HABRÍAN SUSTRAÍDO 10 MIL SOLES DEL INMUEBLE

La Fiscalía sostiene que, una vez en el tercer piso, los investigados habrían registrado una habitación y sustraído 10 mil soles en efectivo. La situación generó momentos de tensión dentro de la vivienda, debido a los gritos de auxilio y al llanto de los menores que se encontraban en el lugar.

Los vecinos, alertados por lo ocurrido, rodearon el inmueble y habrían impedido que los presuntos responsables escaparan. Los investigados fueron retenidos hasta la llegada de las autoridades.

JUZGADO ADVIERTE RIESGO DE FUGA

Por otro lado, el juzgado también consideró que existe peligro de fuga, debido al presunto intento de evasión y a la falta de arraigos suficientes que garanticen su permanencia durante el proceso penal. Además, tomó en cuenta que la eventual pena podría superar los 15 años de prisión.