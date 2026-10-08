Rohel Sánchez es denunciado por presunto homicidio culposo tras muertes en autopista en Arequipa

El consejero cuestionó la demora en la implementación de puentes peatonales y reductores de velocidad en sectores urbanos de la autopista Arequipa-La Joya.

El consejero regional César Huamantuma informó que presentó una denuncia penal contra el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo por omisión impropia, tras la muerte de dos personas en accidentes registrados en la autopista Arequipa-La Joya.

Según el legislador regional, la carretera fue puesta en funcionamiento pese a que todavía no contaba con las obras complementarias necesarias para garantizar la seguridad de conductores y peatones.

Huamantuma sostuvo que los riesgos ya habían sido advertidos previamente y recordó que el 10 de julio, durante una intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito, se alertó sobre los peligros de habilitar la autopista sin contar con las medidas de seguridad necesarias.

FISCALÍA HABRÍA ADVERTIDO SOBRE RIESGOS

El consejero regional señaló que la Fiscalía de Prevención del Delito notificó al Gobierno Regional de Arequipa para que adoptara medidas destinadas a evitar nuevos accidentes.

A partir de estos acontecimientos, el legislador consideró que correspondía iniciar acciones legales contra el gobernador regional. y sostuvo que la población no debería continuar expuesta a situaciones de riesgo.

CUESTIONAN DEMORA EN EJECUCIÓN DE OBRAS

Por otro lado, Huamantuma también indicó que el gobernador Rohel Sánchez habría reconocido la necesidad de implementar puentes peatonales y reductores de velocidad en los sectores urbanos de la autopista Arequipa-La Joya. No obstante, cuestionó que estos trabajos sean ejecutados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.