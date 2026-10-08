Atentado en Trujillo: delincuentes detonan explosivo en la puerta de una vivienda

El ataque ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por cámaras de seguridad. La Policía investiga el hecho, que estaría relacionado con un presunto caso de extorsión.

Un nuevo atentado con explosivos generó alarma en el distrito de Florencia de Mora, en Trujillo, luego de que un artefacto, aparentemente dinamita, fuera detonado en la puerta de una vivienda ubicada en la avenida 12 de Noviembre, a plena luz del día. La detonación provocó daños en la vereda, en el ingreso del inmueble y en parte de las lunas.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento del ataque. En las imágenes se observa a un sujeto vestido con buzo y polo negro con rayas blancas, además de una gorra blanca que cubría parte de su rostro, acercarse hasta la vivienda y dejar una bolsa negra con el explosivo. Tras encenderlo, el individuo huyó rápidamente del lugar y segundos después se produjo la detonación.

Agentes de Criminalística y de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron al lugar para recoger evidencias y realizar las primeras diligencias. La Policía también revisa las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores con el objetivo de identificar al responsable. Las autoridades manejan como una de las hipótesis que el ataque estaría relacionado con un presunto caso de extorsión.

VECINOS EXIGEN SEGURIDAD

Este nuevo hecho se suma a la creciente ola de atentados con explosivos registrada en La Libertad. En lo que va del año se han reportado más de 150 detonaciones en la región, alrededor de 90 casos menos que los registrados durante el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 245 explosiones.