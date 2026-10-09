Extorsionadores atacan conocido instituto en Piura: exigen al director pago de S/ 50 000

Extorsionadores atacaron la puerta principal del instituto Infordpt, ubicado en la calle Santa Martha, urbanización Sánchez Cerro, región Piura, y dejaron una nota en la que exigen al director el pago de S/ 50 000.

Personal de la entidad descubrió los daños en puertas y ventanas, así como la amenaza la mañana de ayer al llegar a trabajar. Ante esta situación, inmediatamente acudieron a la comisaría para denunciar el suceso.

CÁMARAS DE VIGILANCIA

En la nota extorsiva, los delincuentes dieron un plazo de 24 horas para la entrega del dinero; de lo contrario, atentarían contra la vida del director, los profesores y hasta de los estudiantes.

Agentes policiales llegaron al local para realizar las diligencias e iniciar las investigaciones del caso. Solicitaron tener acceso a las cámaras de vigilancia de casas vecinas para tratar de identificar a los atacantes.