La Libertad: EsSalud supera las 10 mil atenciones médicas durante intervención sanitaria en El Porvenir

Más de 10 mil atenciones médicas brindó EsSalud durante una jornada de acción cívica desarrollada en el distrito de El Porvenir, en la región La Libertad a cargo de la Red Asistencial La Libertad y Hospital Perú, con el objetivo de acercar servicios de salud a la población.

La actividad forma parte de la estrategia impulsada por la presidenta ejecutiva de EsSalud, Dra. Zulema Tomas Gonzáles, para fortalecer los servicios preventivos, ampliar la capacidad resolutiva institucional y acercar la atención médica a la población de las zonas con mayor necesidad.

Esta intervención marca el punto de partida de un despliegue itinerante que se extenderá progresivamente a diversas regiones del país, garantizando atención médica oportuna y facilitando el acceso a prestaciones especializadas a nivel nacional.

La campaña congregó a familias enteras desde muy temprano y permitió acceder de manera gratuita a consultas de medicina interna, medicina familiar, pediatría, endocrinología, nefrología, obstetricia, odontología, nutrición, enfermería y medicina complementaria.

Asimismo, los profesionales a cargo priorizaron el control del Crecimiento y Desarrollo (CRED) en la niñez e inmunizaron a la población contra enfermedades como la influenza, neumococo, hepatitis, antipolio y la vacuna pentavalente.

Para ofrecer un diagnóstico más preciso, la jornada contó con el despliegue del Hospital Perú, cuyo equipo técnico ejecutó exámenes de radiografía y densitometría ósea. Además, se brindaron evaluaciones odontológicas, sesiones de fluorización y consejería en salud sexual y reproductiva.

En representación de la presidenta ejecutiva de EsSalud, el gerente de Oferta Flexible (GOF), Dr. Óscar Broggi, destacó el alcance de la intervención realizada en beneficio de la población.

"A través de Hospital Perú acercamos servicios especializados a la población y fortalecemos la capacidad de respuesta de EsSalud para ampliar el acceso a la atención médica", señaló.

PREVENCIÓN SANITARIA

La prevención del dengue constituyó uno de los principales componentes de la campaña. Personal de salud desarrolló talleres prácticos para que las familias identifiquen y eliminen criaderos de zancudos en sus viviendas, como parte de las acciones preventivas frente al Fenómeno El Niño 2026-2027.

Estas actividades forman parte del plan de preparación de la Macrored Norte para reducir los riesgos sanitarios asociados a las lluvias intensas y al incremento de enfermedades transmisibles en las zonas vulnerables.

La jornada contó además con la participación de diversas entidades públicas, lo que permitió desarrollar una intervención integral en beneficio de la comunidad. Con este despliegue, EsSalud continúa acercando prestaciones especializadas.