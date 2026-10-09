Minedu recupera en Arequipa 5900 metros cuadrados que se encontraban en poder de particulares

El Ministerio de Educación (Minedu), con la participación de las autoridades del Poder Judicial y el apoyo de la Policía Nacional del Perú, recuperó hoy en Arequipa cerca de 6000 metros cuadrados de terreno que se encontraban ocupados ilegalmente por particulares que se negaban a devolverlos al Estado, con el propósito de ponerlos al servicio de la comunidad.

Luego de un proceso judicial de desalojo por ocupación precaria, el Minedu tomó posesión de 4900 metros cuadrados ubicados en las explanadas norte y occidente y de los servicios higiénicos de las puertas 1, 4, 5 y 6 del estadio Mariano Melgar, de propiedad del Instituto Peruano del Deporte, organismo adscrito al Minedu.

En ese espacio, un grupo de comerciantes, que también se había apoderado de los baños del estadio, había instalado una feria desde hace cinco años.

Al concluir la diligencia de desalojo, el viceministro de Gestión Institucional del Minedu, Luis Aleman, indicó que el ministerio desarrollará un proyecto de inversión con el fin de mejorar y modernizar el estadio Mariano Melgar para ponerlo a disposición de la población arequipeña. Además, aseguro que esta área no volverá a ser ocupada por terceros.

Previamente, el Minedu recuperó otro terreno de 903 metros cuadrados, afectado en uso a su favor, ubicado en el asentamiento humano Asociación de Vivienda y Talleres de Interés Social Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa.

El viceministro Aleman informó que este predio había sido ocupado desde hace 18 años por personas inescrupulosas dedicadas al tráfico de terrenos. Anotó que este espacio estaba destinado para un CETPRO que, una vez culminado, podrá atender a 500 jóvenes de Cerro Colorado.

Asimismo, señaló que, en este caso, el Minedu contaba desde el 2019 con una sentencia favorable en primera instancia y que la orden de lanzamiento se dio el 17 de julio de este año. En el caso del estadio Mariano Melgar, las sentencias favorables en primera y segunda instancia, datan, respectivamente, de diciembre del 2023 y marzo del 2025.

“Las acciones que hemos desarrollado hoy tienen un claro sustento legal y son parte de un proceso puesto en marcha por la presidenta de la república, Keiko Fujimori, y el ministro de Educación, José Antonio Chang, para restituir al Minedu y a la comunidad educativa todos los terrenos e instalaciones que, de manera indebida, se encuentran desde hace mucho tiempo en poder de particulares”, indicó.

Señaló que la negligencia en la defensa del patrimonio del Minedu ha privado durante años a miles de niños y adolescentes del uso de espacios que son públicos y que deben contribuir a su formación integral, tal como lo establece el Currículo Nacional.

El viceministro Aleman recordó que, esta semana, el Minedu recuperó 3000 metros cuadrados del colegio Mariano Melgar, ubicado en Lima, que desde hace 11 años estaban ocupados por terceros que impedían que más de 500 niños de inicial y primaria los utilicen para actividades deportivas y recreativas.

“En Lima Metropolitana hemos identificado 58 instituciones educativas y 8 institutos públicos con terrenos ocupados irregularmente y, por indicación expresa de la presidenta Fujimori, vamos a recuperar esos espacios y también los del interior del país que se encuentren en esa situación”, concluyó.