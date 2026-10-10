Hallan sin vida a turista australiano desaparecido en la cordillera Huayhuash

El turista australiano Jap Jordan Hao, de 31 años, fue hallado sin vida este último viernes en el sector de Machaycancha, distrito de Queropalca, en la región Huánuco. El ciudadano extranjero se encontraba inubicable desde el 14 de septiembre, fecha en la que inició una travesía en solitario por la cordillera Huayhuash partiendo desde la ciudad de Huaraz.

La alerta sobre su desaparición se activó luego de que el excursionista no retornara el 23 de septiembre para recoger sus equipajes ni abordara el vuelo hacia el Cusco programado para el día siguiente.

Según los reportes, el último contacto registrado con Hao fue un mensaje de WhatsApp antes de iniciar el recorrido, sumado a desperfectos en su equipo satelital que impidieron rastrear su señal GPS.

Operativo de rescate y diligencias de ley

El operativo de localización fue ejecutado por la Asociación Socorro Andino Peruano en coordinación con la Policía Nacional del Perú, rescatistas de alta montaña, guías, arrieros y pobladores locales. Las labores de rastreo concluyeron tras el avistamiento de los restos en la referida quebrada huanuqueña.

Al lugar del hallazgo acudieron miembros de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lauricocha y efectivos de la Comisaría de Baños para efectuar el levantamiento del cadáver. Los restos fueron trasladados a la morgue central de Huánuco para los exámenes forenses, mientras las autoridades investigan las causas del deceso.