Piura: roban equipos de cómputo, impresoras, parlantes y dinero en efectivo de un colegio

Esta madrugada, delincuentes ingresaron al colegio Julio C. Tello, ubicado en el sector de Progreso Bajo, distrito de Tambogrande, región Piura, y se llevaron equipos de cómputo, impresoras, parlantes y dinero en efectivo producto de una actividad.

El presidente de la Central de Rondas Campesinas, Germán Juárez, informó que los hampones aprovecharon la ausencia de vigilancia en la referida escuela para entrar. Vecinos señalan que eran cuatro sujetos que se movilizaban en dos autos.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Tras lo ocurrido, se hicieron presentes en la escuela policías con el objetivo de constatar los daños, recabar indicios y levantar el acta correspondiente para iniciar las investigaciones correspondientes. El colegio no cuenta con cámaras de seguridad.

El director, profesores y padres de familia lamentaron lo ocurrido y señalaron que los más afectados con esta situación son los alumnos, quienes se ven perjudicados en sus estudios tras el robo de los equipos que utilizaban a diario en clases.