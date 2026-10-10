Ica: al menos cinco fallecidos deja choque frontal de auto y camioneta en la Panamericana Sur

La tragedia se registró esta madrugada. Al menos cinco muertos dejó la colisión frontal entre un vehículo station wagon y una camioneta, a la altura del kilómetro 352 de la Panamericana Sur, región Ica.

El accidente se registró a las 4:30 horas y, según testigos, el chofer de la camioneta habría invadido el carril contrario, provocando la muerte instantánea de los cinco ocupantes del vehículo station wagon.

COMPLETAMENTE DESTRUIDA

Tras el fuerte impacto, la parte delantera del auto color blanco, que se dirigía de Ica a la ciudad de Abancay, quedó completamente destruida. Las identidades de las personas fallecidas no fueron reveladas.

Médicos legistas de la División Médico Legal de Ica levantaron los cuerpos de los fallecidos y los trasladaron a la morgue. El chofer de la camioneta permanece detenido en la comisaría del distrito de Santiago.