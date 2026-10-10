Perú produce 22 mil toneladas de carne de cuy al año ante el creciente consumo nacional

La demanda de carne de cuy viene ganando espacio en la alimentación de los peruanos: su consumo aumentó 15 % en los últimos cinco años, de acuerdo con información del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). Actualmente, el Perú produce alrededor de 22 mil toneladas de carne de cuy al año, volumen que equivale aproximadamente al consumo de un cuy entero por persona al año.

De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2024, el país cuenta con una población aproximada de 24 millones de cuyes y más de 833 mil productores dedicados a esta actividad. Asimismo, la población de cuyes aumentó 45 % en los últimos diez años.

Cuy, una actividad clave para la agricultura familiar

La crianza de cuyes constituye una actividad importante para la agricultura familiar, especialmente en las zonas rurales del país. Este alimento de origen andino destaca por su valor nutricional y contribuye a la seguridad alimentaria de las familias rurales, además de favorecer el empoderamiento de las mujeres que participan en esta actividad productiva.

De la sierra a la costa, la producción de cuyes está presente en 20 departamentos del país, con mayor presencia en Cajamarca, Cusco, Áncash, Apurímac, Junín, Lima, La Libertad, Ayacucho, Arequipa y Lambayeque. Cerca del 50 % de los productores se encuentran entre los 2 500 y 3 500 metros sobre el nivel del mar.

La actividad combina el autoconsumo y la comercialización. Alrededor del 15 % de los productores destina su producción exclusivamente al autoconsumo; el 60 % vende la mayor parte y conserva una pequeña cantidad para el consumo familiar, mientras que el 25 % comercializa toda su producción.

Mercado y fortalecimiento de la cadena productiva

En el mercado nacional, el cuy vivo registra un peso promedio de 850 gramos y un precio de entre S/ 25 y S/ 30 por unidad, mientras que la carcasa alcanza aproximadamente los 650 gramos.

En el mercado internacional, el 100 % de la carne de cuy exportada tiene como destino Estados Unidos, con envíos de entre 10 y 13 toneladas anuales y un precio promedio de US$ 15 por kilogramo.

Para fortalecer esta actividad, el MIDAGRI viene impulsando acciones para mejorar la competitividad de los productores de cuy en Cajamarca, Lima, Cusco, Moquegua, Áncash, Junín, Apurímac y Arequipa. Esta intervención contempla beneficiar a 13 500 productores, con una inversión de S/ 28 049 087,56 durante tres años.

El Día Nacional del Cuy se conmemora cada segundo viernes de octubre, fecha establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 0338-2013-MINAGRI, con el objetivo de revalorar, promover y difundir el consumo de este producto a nivel nacional e internacional.

La Ley N.° 28477, publicada en 2005, declaró la crianza de cuyes nativos como Patrimonio Natural de la Nación, promoviendo su conservación, producción, industrialización, comercialización y consumo.