Midagri: Perú mantiene una producción anual superior a las 500 mil toneladas de huevo y se impulsa el consumo en el país

En el marco del Día Mundial del Huevo, que se conmemora cada segundo viernes de octubre, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) destaca la importancia de este alimento en la dieta de las familias peruanas y promueve su consumo como parte de una alimentación variada y nutritiva.



El huevo es uno de los alimentos más nutritivos y versátiles, debido a que contiene proteínas y nutrientes de alta calidad que contribuyen al adecuado funcionamiento del organismo. Además, aporta vitaminas y minerales que favorecen la salud del sistema nervioso, la visión y el cerebro.



Más de 500 mil toneladas de producción

Según el MIDAGRI, durante 2025 se produjeron 511 754 toneladas de huevo, frente a las 508 592 toneladas registradas en 2024. Este incremento se produjo en un contexto de recuperación de la actividad avícola tras la afectación ocasionada por la influenza aviar y la mortalidad de una importante población de gallinas ponedoras.



Las principales regiones productoras son Ica, Lima y La Libertad. Ica concentra el 41,46 % de la producción nacional; Lima, el 28,26 %; y La Libertad, el 16,73 %. También destacan San Martín y otros departamentos.



La meta: un huevo al día

El MIDAGRI tiene como meta que cada peruano consuma un huevo al día. Según las cifras consignadas por el ministerio, en 2025 el consumo nacional alcanzó los 14,9 kilogramos, equivalentes a 238 unidades por habitante al año. En Lima Metropolitana, el consumo llegó a 20,4 kilogramos, equivalentes a 326 unidades por habitante al año.



El país registra un avance de 67 % respecto de la meta propuesta, mientras que Lima Metropolitana alcanza 89,5 %, de acuerdo con la información del MIDAGRI.



Un alimento con alto valor nutricional



El huevo es rico en proteínas, que favorecen el fortalecimiento muscular y contribuyen al crecimiento y desarrollo adecuado de los niños. También aporta hierro, que contribuye al desarrollo cognitivo.



Asimismo, contiene vitaminas A, D y E, que favorecen la salud de la piel, los ojos y los huesos, además de colina, un nutriente esencial para el desarrollo cerebral.

Por su valor nutricional y su versatilidad en la preparación de diversos platos, el huevo constituye un alimento importante para la alimentación de las familias peruanas y un producto relevante para la actividad avícola nacional.