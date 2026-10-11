Madre de Dios: capturan a cabecilla de organización criminal dedicada a la minería ilegal

Agentes policiales detuvieron a Aldo S. H. (30), alias “Leo”, sindicado de ser uno de los cabecillas de la organización criminal “Los Sanguinarios de la Pampa”, dedicada a la minería ilegal en Madre de Dios.

Fue intervenido en el kilómetro 115 de la carretera Interoceánica; se movilizaba en una camioneta, en cuyo interior había otras personas, y cuando los agentes les pidieron detenerse, respondieron a balazos.

LANZAGRANADAS

En medio de los disparos, dos hombres escaparon; fueron capturados alias “Leo” y tres mujeres también viajaban en la unidad: Araceli S. (20), alias “Puca”; Celeste D. (20), alias “Loca”; y Analiz H. (30), alias “Flaca”.

Se les incautó 22 granadas de guerra, un lanzagranadas, una pistola, municiones de distintos calibres, cinco celulares, un dron con su monitor de control, una bolsa con mercurio y S/ 73 800 en efectivo.